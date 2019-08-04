الاستعلام عن المخالفات المرورية في الامارات برقم اللوحة

اكدت الحكومة الاماراتية على سن قوانين وتشريعات وعقوبات رادعة لكل من يخطئ ويخالف القوانين لتحد من وقوع الحوادث المرورية، ومن أجل العمل على الحفاظ على حياة المواطنين، وأغلب مخالفات السير في الامارات تُوقّع عليها غرامة مالية محددة.

كما وسهلت حكومة دولة الإمارات على مواطنيها وكذلك المقيمين التعرف والاستعلام عن المخالفات المرورية والتي تنتج عن زيادة أعداد السيارات في شوارع المدن والإمارات مما يسبب في حدوث مخالفات السير في الإمارات، وذلك من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمرور.

اما إذا ارتكب شخصا مخالفة مرورية على أرض الامارات فيجب أن تطبق عليه غرامة مالية ويجب عليه سدادها كي لا يتعرض إلى عقوبات مضاعفة، ويمكنه الذهاب إلى مقر الحكومة.

في حين ارتكابك لخطأ مروري أو مخالفة مرورية اثناء قيادتك للسيارة أيا كانت درجتها فيمكنك الآن التعرف على تلك المخالفة من خلال الانترنت على موقع شرطة دبي والذي يوفر لجميع المواطنين الاستعلام عن المخالفات بدلا من الذهاب إلى هيئة المرور مما أصبح يوفر الكثير من الجهد والوقت.

موقع شرطة دبي من هنــــــــــــــــــــــــــــا

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في دبي:

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