مشاهدة مباراة برشلونة والارسنال بث مباشر كأس جوهان غامبر يلتقي فريقي برشلونة وأرسنال في نهائي كأس جوهان جامبر 2019، تُوج البلوغرانا لهذا الكأس 41 مرة في تاريخه من أصل 53 مشاركة ، حيث اللاعب ليونيل ميسي هو الوحيد الذي ربح جائزة أفضل لاعب أكثر من مرتين. حيث ربحها 4 مرات: في 2013 أمام نادي سانتوس، وفي 2014 أمام كلوب ليون، وفي 2016 أمام نادي سامبدوريا وأخيرا في 2018 أمام بوكا جونيورز ، بينما الأرسنال حيث يشارك لأول مرة في هذا الكأس ، فهل ستكون الأولي في تاريخه ، أم برشلونة لها رأي آخر.

تنطلق المواجهة بين فريقي برشلونة وأرسنال في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، علي قناة الشارقة الرياضية بتعليق المعلق عبد الحميد الجسمي.

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة برشلونة وأرسنال مباشر في لقاء اليوم الأحد 4 / أغسطس / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة برشلونة وأرسنال مباشر

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يلتقي فريقي برشلونة وأرسنال في نهائي كأس جوهان جامبر 2019، تُوج البلوغرانا لهذا الكأس 41 مرة في تاريخه من أصل 53 مشاركة ، حيث اللاعب ليونيل ميسي هو الوحيد الذي ربح جائزة أفضل لاعب أكثر من مرتين. حيث ربحها 4 مرات: في 2013 أمام نادي سانتوس، وفي 2014 أمام كلوب ليون، وفي 2016 أمام نادي سامبدوريا وأخيرا في 2018 أمام بوكا جونيورز ، بينما الأرسنال حيث يشارك لأول مرة في هذا الكأس ، فهل ستكون الأولي في تاريخه ، أم برشلونة لها رأي آخر.

تنطلق المواجهة بين فريقي برشلونة وأرسنال في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، علي قناة الشارقة الرياضية بتعليق المعلق عبد الحميد الجسمي.

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة برشلونة وأرسنال مباشر في لقاء اليوم الأحد 4 / أغسطس / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.