معرفة نتيجة القبول للجامعات السودانية برقم الاستمارة

اعلنت وزارة التعليم العالي السودانية عن نتائج قبول جامعات السودان 2019، وعن دليل نسب القبول في الدول الأول/ قبول عام، داخل الجامعات السودانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يوجد بعض الإجراءات الخاصة بعملية التقديم الإلكتروني في الجامعات السودانية للعام الدارسي القادم 2019/2020، كما أنه تم إغلاق موقع التقديم في الجامعات السودانية ويتم مراجعة رغبات الطلاب ومعالجة العملية التنسيقية على مختلف الجامعات.

كما وطرحت وزارة التعليم العالي بالسودان رابط مباشر للاستعلام عن نتائج قبول الجامعات للعام القادم، حيث سيتمكن الطالب من خلاله على معرفة نتيجة القبول في الجامعة التي تقدم لها من بين الجامعات المتاحة في السودان، من خلال موقع نتائج قبول جامعات السودان، ويكون الاطلاع على النتيجة برقم الاستمارة.

وأعلنت مؤسسات التعليم العالي عن أسس وضوابط الترشيح للطلاب قبل إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2019، ومن أهم تلك الضوابط والأسس الأتي: