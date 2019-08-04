مشاهدة مباراة برشلونة وأرسنال بث مباشر اليوم الأحد 4 / 8 / 2019 جوهان جامبر

مشاهدة مباراة برشلونة وأرسنال يستعد فريقا برشلونة وأرسنال اليوم الاحد لمباراة كأس جوهان جامبر الودية وذلك على ملعب الكامب نو في برشلونة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، كما وستنقل المباراة من خلال قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتعد مواجهة أرسنال، الثالثة لنادى برشلونة، فى إطار استعداداته للموسم الجديد، إذ خاض مواجهتين فى السابق أمام تشيلسي الإنجليزي، وخسر 2 – 1، وفى الثانية فاز على فيسيل كوبى اليابانى 2 – 0.

كما ويخوض الجانرز أخر مواجهاته الاعداية للموسم الجديد، حيث سيواجه نادى نيوكاسل يونايتد، فى أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة اللقاء بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: تير شتيجن، ومن الدفاع: سيميدو ، بيكيه ، لينجليت ، ألبا، وسيكون الوسط: بوسكيتس ، دى يونج ، راكيتيتش، اما الهجوم: جريزمان ، ديمبلى ، رافينيا.

و قد يخوض أرسنال اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: لينو ومن الدفاع: نيلز ، تشامبرز ، سوكراتيس ، مونريال ، اما الوسط: الغندوزى ، تشاكا ، ويلوك، وسيكون الهجوم: أوباميانج ، مخيتاريان ، لاكازيت.

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