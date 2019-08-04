اسعار ومواصفات السيارات الجديدة فى مصر 2019

أعلن عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية في شهر يوليو الماضي عن ظهور سيارتان تقدمان لاول مرة الى سوق مصر المحلي ، كما تنتمي السيارات التي ظهرت إلي فئات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات –suv الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلي سيارة تنتمي إلي فئة السيدان .

ويمكن التعرف علي مواصفات وأسعار السيارات الثلاث التي تقدمت في يوليو من خلال الاتي :

قدمت مجموعة القصراوي للسيارات، الوكيل الحصري الجديد لعلامة سيتروين الفرنسية في مصر، السيارة الرياضية الكروس أوفر الصغيرة C3 AIR CROSS، رسمياً إلي السوق المحلي خلال حفل انطلاق أعمالها رسمياً.

وقدم وكيل سيتروين الجديد C3 ، مزودة بمحرك توربيني صغير مكون من 3 أسطوانات سعة 1.2 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، بقوة 110 حصان، مع عزم أقصي 205 نيوتن متر .

وتتسارع سيارة سيتروين الصغيرة من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.8ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر .

وتقف السيارة الجديدة علي عجلات رياضية قياس16-17 بوصة، وتتسع مساحة تخزينها الخلفية- الشنطة- حتي 410 لتراً .

وتقدم سيارة سيتروين الجديدة بمواصفات أمان قياسية تتمثل في 6 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامجEBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، كاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الإطارات..

وزودت C3 AIR CROSS بباقة من الكماليات الترفيهية المميزة تضم، شاشة لمسية قياس 7 بوصة، مثبت للسرعة، مشغل أقراص مدمجة، مدخل توصيلUSB ، مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم التلقائي، خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكياً بتقنية - بلوتوث، وعجلة قيادة يمكن من خلالها التحكم في بعض الوظائف، مكيف هواء أتوماتيكي، مساحات أمامية حساسة للأمطار.

وقدم وكيل السيارة الجديد C3 AIR CROSS ، بثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات بأسعار رسمية تبدأ من 270.000جنيه، وتصل أسعار الفئة الثانية إلي 310.000 جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزا تباع بسعر رسمي 340.000 جنيه .

كما وكشفت مجموعة جي بي غبور اوتو الوكيل الحصري لسيارات شيري الصينية في مصر، عن السيارة السيدان أريزو 5 المجمعة محليا .

وقدمت غبور السيارة محلية الصنع التي تعد بديلا عن سيارة هيونداي الشهيرة "فيرنا"، في الأسواق بثلاث فئات مختلفة التجهيزات وزودت جميعها بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الاول يدوي والمتوفر في الفئة الاولي، والثاني ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT، بقوة 114 حصانا، وعزم 141 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها للوقود إلى 7 لتر لكم 100 كيلو متر.

وتقف السيارة المجمعة محليا على عجلات رياضية قياس 16 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية إلى 430 لترًا.

وتتوفر السيارة محلية الصنع الجديدة في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.

وزودت شيري المحلية بباقة من الكماليات، يأتي في مقدمها المقاعد المصنعة من الجلد، القابلة للتعديل والتي يمكن التحكم بها في أكثر من اتجاه.

كما زودت أريزو 5 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات- متوفرة في النسخة الأعلى تجهيزا- وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل و إيقاف المحرك متوفر أيضا بالنسخة الأعلى تجهيزا، كاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث، ومكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني، مدخل توصيل aux-USB، مشغل اقراص مدمجة .

وكشفت جي بي أوتو عن تقديم ضمان لمالكي سيارات "شيري أريزو 5" المحلية الصنع والتي تصل الي 5 سنوات أو 100 ألف كم أيهما أقرب.

وتقدم اريزو 5 المحلية بأسعار رسمية تبدأ من 169.900 جنيه لفئة المانيوال، بينما تقدم الفئة الثانية المزودة بناقل حركة اوتوماتيك بسعر رسمي 187.900 جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزا من أريزو قدمها غبور بسعر رسمي 202.900 جنيه .

وتقدم جي بي أوتو لمالكي سيارات "شيري أريزو 5" صيانة مجانية كاملة لمدة خمس سنوات أو 100 ألف كم أيهما أقرب، ويشمل العرض قطع الغيار والمصنعية والزيوت.

كما قدمت مجموعة القصراوي للسيارات، سيارة C5 AIR CROSS، رسمياً إلي السوق المحلي خلال حفل انطلاق أعمالها رسمياً.

وقدم وكيل سيتروين الجديد السيارة C5 التي تنتمي إلي فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك توربيني مكون من أربع أسطوانات سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، بقوة 165 حصان، مع عزم أقصي 240 نيوتن متر .

وتتسارع سيارة سيتروين الجديدة من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.9 ثانية، ويمكن أن تصل إلي سرعة قصوي 200 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر .

وتقف السيارة الجديدة علي عجلات رياضية قياس 17-18 بوصة، وتتسع مساحة تخزينها الخلفية- الشنطة- حتي 670 لتراً .

وتقدم سيارة سيتروين الجديدة بمواصفات أمان قياسية تتمثل في 6 وسائد وستائر هوائية لحماية الركاب عند وقوع تصادم، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامجEBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام المساعدة على الطرق الصاعدة HSA، التنبيه في حالة الخروج عن المسار، كاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام رصد النقاط العمياء مستشعرات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، ونظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيكي.

وتأتي مقصورة السيارة مزودة بلوحة عدادات رقمية لعرض البيانات أمام السائق قياس 12.3 بوصة، ومقاعد بخاصية التحكم الكهربائي، مع خاصية التدليك متعدد النقاط.

وقدم الصانع الفرنسي مقصورة السيارة الجديدة بباقة من الكماليات الترفيهية المميزة تضم، شاشة لمسية قياس 8 بوصة، مثبت للسرعة، مشغل أقراص مدمجة، مدخل توصيلUSB ، خاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف السيارة بضغطة زر، خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكياً بتقنية - بلوتوث، وعجلة قيادة يمكن من خلالها التحكم في بعض الوظائف، مكيف هواء أتوماتيكي بخاصية DUAL ZONE، خاصية Paddle Shift المثبتة خلف عجلة القيادة التي يمكن التحكم من خلالها ناقل الحركة .

وقدم وكيل السيارة الجديد C5 AIR CROSS، بثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات بأسعار تبدأ من 439.000 جنيه، وتقدم الفئة الثانية بسعر رسمي 489.000 جنيه، بينما تباع الفئة الأعلى تجهيزا بسعر رسمي 539.000 جنيه .