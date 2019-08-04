الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد 1440

أيام قليلة تفصلنا على دخول عيد الأضحى المبارك، وتعتبر تلك المناسبة الكبيرة، ذات أهمية عظيمة في نفوس المسلمين ,وإن من أهم ما يميز أيضا العيد الأضحى هو شعائره، وأهم تلك الشعائر تكبيرات العيد، حيث أن تلك التكبيرات هي سنة مؤكدة.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فعند المذهب الحنفي والحنبلي يبدأ وقت التكبيرات بعد صلاة الفجر من يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة)، وينتهي بعد صلاة العصر من آخر أيّام التشريق (الثالث عشر من ذي الحجة)، بحيث تكون التكبيرات لمدّة خمسة أيّام، وعند المذهب المالكي تبدأ التكبيرات بعد صلاة الظهر من يوم عيد الأضحى، وتنتهي بصلاة الفجر من اليوم الرابع (الثالث عشر من ذي الحجة)، وعند المذهب الشافعي تبدأ التكبيرات من فجر يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة)، وتنتهي عند غروب شمس ثالث أيام التشريق (الثالث عشر من ذي الحجة)، والمأثور من صيغ التكبير (الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد)، وهناك زيادة وهي (الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأصيلا، وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه وسلٌم تسليماً كثيرًا)

تكبيرات العيد مكتوبة

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

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