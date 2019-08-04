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نهاية مأسوية.. شاب مصري يقرر الموت على الزواج

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:00 - 04 اغسطس 2019
صورة من الانترنت صورة من الانترنت
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أقدم شاب مصري في الثلاثينات من عمره على الانتحار شنقا، داخل مسكنه، هربا من إلحاح أسرته الدائم عليه بالزواج، لرغبته في تأمين عمل ومن ثم الاقدام على خطوة الزواج.

وأفادت المصادر إلى ان التحريات الأولية إلى قيام الشاب إسلام (22 عاما)، الحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة، والمقيم بدائرة قسم ثاني العاشر من رمضان، على الانتحار تخلصا من إلحاح أهله عليه بالزواج، كونه ابنهم الوحيد، فيما أشار مقربون منه إلى أنه كان يسعى للعمل وتحقيق مستقبل باهر في البداية.

وأكدت التحريات أيضا، أن الشاب كان يعيش بمفرده، وأنه رفض أكثر من مرة فكرة الارتباط بفتاة قبل ان يجد عملاً يساعده على تحمل مسؤولية الزواج.

 

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