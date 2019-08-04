بث مباشر لمباراة الرجاء الرياضي وريال بيتيس

يستعد فريق الرجاء و ريال بيتيس الإسباني في مباراة مساء اليوم الأحد الموافق الرابع من اغسطس لعام 2019 والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

يستعد فريق الرجاء وذلك لخوض منافسات الموسم ، كما وستكون مهمة له، لانه يخوض اللقاء تحت قيادة المدرب المتميز باتريس كارتيرون، والذي يعد من المدربين الفرنسيين المعروفين على مستوى الوطن العربي، وله العديد من التجارب مع الفرق العربية.

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ومن القنوات الناقلة لمباراه الرجاء الرياضي وريال بيتيس، قناه المغربية الرياضية اليوم من داخل المغرب وتردد هذه القناه كالتالي: