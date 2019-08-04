دعم لمشاريع الصحة الفلسطينية بـ 2.9 مليون دولار

وقعت الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد، مع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية لتنفيذ مشاريع لدعم القطاع الصحي بقيمة 2.9 مليون دولار.

ووفق بيان أصدرته الحكومة، فإن مشاريع الاتفاقية الموقعة سيشرف على تنفيذها المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" في محافظات الضفة الغربية.

وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي حضر مراسم توقيع الاتفاقية في مكتبه بمدينة رام الله، بنك الإسلامي للتنمية على تمويله مئات المشاريع الحيوية في فلسطين.

وقال اشتية، إن تطوير القطاع الصحي ومرافقه يصب في استراتيجية الحكومة لتوطين العلاج والاستثمار في مؤسساتنا الصحية لتوفير خدمات صحية متكاملة وبجودة عالية.

واضاف البيان أن الاتفاقية تشمل تنفيذ مشاريع تطوير وبناء العديد من المرافق الصحية في الضفة الغربية، في حين سيتم التعاقد مع الجهات المستفيدة لتنفيذ مشاريع مماثلة في قطاع غزة.

وتنص على مشاريع بناء عيادات صحية في الخليل ونابلس، وبناء مركز صحي في قلقيلية، وبناء طابق إضافي لمديرية صحة طوباس، وتشطيب مبنى صحة طولكرم، وأعمال ترميم في كل من مديرية صحة سلفيت، والعيادة الصحية في جنين، ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية في بيت لحم.