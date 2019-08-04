وزارة الثقافة المصرية تقتني تراثاً نادراً من القرن التاسع عشر

تقتني وزارة الثقافة المصرية عدداً من المطبوعات والمخطوطات النادرة، التي كانت ضمن مقتنيات مكتبة الفنان الراحل، حسن كامي، ومن ضمن المخطوطات تراثاً نفيسا من القرن التاسع عشر.

واسترجعت لجنة شكلتها وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، قائمة عناوين تعد من كنوز التراث القومي، وآلت ملكيتها إلى دار الكتب وفقا لقانون المخطوطات، قائلة "إن المقتنيات التي جرى ضمها إلى سجلات التراث القومي المصري هي نماذج تعكس مراحل زمنية من المسيرة الفكرية للإنسانية".

وأكد رئيس دار الكتب والوثائق القومية أن القائمة شملت 86 عنوانا بين كتب ومخطوطات ولوحات ومجموعات طوابع نادرة، إضافة إلى مجموعة من الخرائط متوسطة الحجم عن مصر.









