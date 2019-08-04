"التربية والتعليم" تزف بشرى سارة للعاملين في الوظيفة العمومية

أكد وزير التربية والتعليم العالي محمود أبو مويس أنَّ وزارته خاطبت جميع الجامعات الفلسطينية بضرورة تحمل مسؤوليتها الوطنية، والالتزام بتوصية مجلس الوزراء في جلسته (15) بتاريخ 29 - 7 -2019 بضرورة أن تتقاضى الجامعات نسبة 50% من الرسوم الجامعية من أبناء العاملين في الوظيفية العمومية وترحيل النسبة الباقية 50% كدين على الطلبة إلى حين انتهاء الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة ليتم تسديدها من الطلبة الى الجامعات.

وأشار مويس إلى أن ترتيبات تسجيل الطلبة من أبناء المعلمين في الجامعات الفلسطينية تجري على قدم وسام، لافتاً إلى أنَّ الجامعات أبدت استعدادها تسهيل تسجيل الطلبة، والتعاون بهذا الخصوص.

بدوره، أشاد اتحاد المعلمين الفلسطينيين بجهود الوزارة في التخفيف عن المعلمين وموظفي القطاع العام بهذه الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدا ضرورة تجاوب الجامعات في هذه القضية الوطنية التي يحاول الاحتلال من خلالها تجريم النضال الفلسطيني.