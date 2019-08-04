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إسرائيل تنصلت من جميع الاتفاقيات..

عريقات: العمل جار لتنفيذ وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 19:06 - 04 اغسطس 2019
الدكتور صائب عريقات مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير
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أكد صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أنَّ الاحتلال الإسرائيلي تنصل من كل الاتفاقيات الموقعة وبنودها، ويريد الابقاء على حكم ذاتي تحت سيطرة الاحتلال، ويبذل كل ما لديها من جهد للحفاظ على "الانقلاب" في قطاع غزة، لمنع اقامة دولة فلسطينية.

وقال في تصريحات صحفية: ان الاستراتيجية الفلسطينية تتركز على الانتقال من السلطة الى الدولة، وان العمل جار لتنفيذ وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرئيلي، والقيام بعدد من الخطوات لاستعادة المقاصة التي تمت قرصنتها من قبل حكومة الاحتلال، وملاحقة الاحتلال على جرائمة خاصة الاستيطان.

وأضاف: ان اللجنة المكلفة بدراسة وقف العمل بالاتفاقيات بدأت عملها وفق استراتيجية عمل وسيتم رفع توصياتها للرئيس حال انتهاء اللجنة من عملها.

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