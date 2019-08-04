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فرنانديز يرفض أندية اسبانيا ويحدد وجهته المقبلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:19 - 04 اغسطس 2019
برونو فرنانديز برونو فرنانديز
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ذكرت تقارير صحفية رياضية أن لاعب وسط سبورتينج لشبونة برونو فرنانديز، اختار وجهته المقبلة، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه لاسيما ريال مدريد الاسباني.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنَّ فرنانديز طلب من مسؤولي لشبونة أن يوافقوا على انتقاله إلى توتنهام هذا الأسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن لشبونة يقيم فرنانديز بـ64 مليون إسترليني، في حين يرى مانشستر يونايتد أحد المهتمين بضمه أن اللاعب لا يستحق أكثر من 35 مليونًا.

وأوضحت أن توتنهام تقدم بعرض رسمي لضم فرنانديز، ولكنه جاء أقل من القيمة المقدرة من جانب سبورتينج لشبونة.

يُشار إلى أن ريال مدريد يعد ضمن الأندية الأوروبية المهتمة بضم نجم سبورتينج لشبونة هذا الصيف بحسب آخر التقارير الصحفية الاسبانية.

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