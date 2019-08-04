تسليم كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله الحرام

سلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام فضيلة الدكتور الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي، و ذلك بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام مدير مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة الأستاذ أحمد بن محمد المنصوري وذلك في مكتب سموه بإمارة مكة المكرمة.

وتم التوقيع على محاضر الاستلام والتسليم بين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي تمهيداً لاستبدال ثوب الكعبة المشرفة في التاسع من شهر ذي الحجة الحالي.