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أبو مرزوق يتحدث عن تداعيات توجه الامارات إلى إيران

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:34 - 04 اغسطس 2019
موسى ابو مرزوق موسى ابو مرزوق
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توقع عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن التوجه الإماراتي نحو الجمهورية الإسلامية "إيران" وابرام اتفاقية أمنية سيتبعه آخرون، موضحاً أن ذلك لا يحدث بمعزل عن أمريكا.

وأكد أبو مرزوق في تغريدة عبر حسابه على (تويتر) أن التوجه الإماراتي له تداعيات على ساحات غير محسومة النتائج فيها.

وقال أبو مرزوق: "أسجل هنا أمرين: تصريح المبعوث الأمريكي لسوريا (ان وجود القوات الإيرانية يعود للحكومة السورية) والانسحاب الإماراتي من اليمن".

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