إيران تعتزم إطلاق قمر صناعي للاستشعار بدقة أقل من متر واحد

تعتزم الجمهورية الإسلامية "إيران" مساء اليوم الأحد، إطلاق قمر صناعي للاستشعار بدقة تصل إلى أقل من متر واحد وفقاً لمساعد وزير الاتصالات ورئيس وكالة الفضاء الإيرانية مرتضى براري.

وقال براري في تصريح لوكالة "فارس الإيرانية": "وكالة الفضاء لديها خطة طويلة الأمد حتى عام 2025 مع خريطة طريق لمساعدتنا على تحقيق الأهداف".

وأضاف: "في هذا البرنامج يعتبر وضع القمر الصناعي لغرض الاستشعار بدقة متر واحد في المدار جزء من الأهداف والتوقعات".

وصرح بأنه في حين تتضمن وثيقة تطوير القدرات الجوفضائية إرسال قمر صناعي لغرض الاستشعار بدقة أقل من 10 أمتار، تم التوصل بفضل القدرات والإمكانيات المتاحة لإحراز تقدم كبير لتصبح هذه الدقة أقل من متر واحد.

وتواصل الجمهورية الإسلامية "إيران" تطوير قدراتها الفضائية والتكنولوجية بهدف استمرار حماية نفسها من أي مخاطر في المستقبل.