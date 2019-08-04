وفد قطري يصل إيران لهذا السبب

وصل وفد عسكري من خفر السواحل القطرية برئاسة القائد عبد العزيز علي المهندي مساء اليوم الأحد إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث التعاون البحري بين البلدين.

وتأتي الزيارة في إطار المشاركة في الاجتماع الخامس عشر المشترك لخفر السواحل الإيرانية القطرية، حيث سيجتمع الوفد القطري بقائد حرس الحدود الإيراني، قاسم رضائي، لتقييم الإنجازات السابقة، وسيناقش طرح سبل جديدة في مجال التعاون البحري الحدودي بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إن الاجتماعات المشتركة لخفر السواحل الإيرانية مع نظائرها في الدول جنوب الخليج تصب في إطار تعزيز وتنمية العلاقات بين الطرفين، وتؤكد على وجود إرادة سياسية لدى جميع الدول المطلة على الخليج لخلق أجواء إيجابية من التعاون.

يُشار إلى أن إيران والإمارات وقعتا الخميس الماضي اتفاقا للتعاون الحدودي بينهما، واتفق الطرفان على عقد الاجتماعات لمناقشة التعاون الحدودي كل ستة أشهر.