رسمياً.. المجلس العسكري والمعارضة يوقعان على الإعلان الدستوري

وقع ممثلو المجلس العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى مساء اليوم الأحد، على الإعلان الدستوري الذي طال انتظاره.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو: "إن اتفاق اليوم يؤكد انتصار الإرادة الوطنية، والنتيجة لا غالب ولا مغلوب".

وأضاف: "سنقتص قصاصا عادلا من كل من أجرم في حق الوطن والمواطن".

من جهته قال القيادي في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير: "إن التوقيع على الإعلان الدستوري يمثل لحظة تاريخية للسودان، ويفتح صفحة جديدة في البلاد".

بينما قال المبعوث الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات: "إن التوقيع على الوثيقة يجسد التلاحم بين الجيش والشعب في السودان".

كما أوضح المبعوث الإثيوبي إلى السودان محمد درير، أن الاتفاق يؤسس لبناء حكم مدني ديمقراطي يحقق المساواة للجميع.

وتابع درير: "الوثيقة الدستورية تؤسس للفترة الانتقالية التي سيكون شغلها الشاغل تحقيق السلام مع الحركات المسلحة، أظهرنا للعالم أجمع أن الأفارقة يستطيعون حل مشاكلهم بحلول أفريقية دون تدخل خارجي.

وكان المجلس الحاكم والمعارضة، وضعا الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة في البلاد، وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ"رويترز"، أن الطرفين سيوقعان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس.

وأوضحت المصادر أن تشكيل مجلس السيادة سيعلن يوم 18 أغسطس الجاري، فيما يعين رئيس الوزراء يوم 20 من الشهر ذاته، وتشكل الحكومة بعد ذلك بـ8 أيام.

أما أول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء بالسودان، فسوف يعقد في الأول من سبتمبر، حسب المصادر ذاتها.