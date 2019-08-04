تردد قناة mix هوليود الجديد 2019 mix hollywood

تعتبر قناة mix هوليود الجديد من أحدث قناة فضائية متخصصة في عرض باقة متنوعة من أفلام الرعب، الاكشن والخيال العلمي؛ التي لاقت اقبالاً كبيراً من قِبل المشاهدين، لذلك يزداد البحث عنها بصفة مستمرة لمتابعة ما تقدمه من أفلام تناسب جميع الاذواق، وحققت القناة نسبة مشاهدة غير مسبوقة وذلك للمحتوى المتميز والجذاب من الأفلام لأشهر النجوم العالميين.

ومن الجدير بالذكر ان القناة هي أول قناة مصرية متخصصة في عرض الأفلام والمسلسلات الأجنبية على القمر الصناعي نايل سات، والتي يمكن متابعتها من جميع دول الوطن العربي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأعلى جودة دون انقطاع أو تشويش.

تردد قناة ميكس هوليوود الجديد 2019