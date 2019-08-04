القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وارسنال

نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا جميع القنوات الناقلة لمبارة برشلونة اليوم ,يستقبل نادي برشلونة الإسباني نظيره آرسنال الإنجليزي اليوم الأحد ويلتقي الفريقان في كأس خوان جامبر الودية، على ملعب "كامب نو".
القنوات الناقة للمباراة :
- الأردن الرياضية HD
- الكويت الرياضية HD
- قناة الرياضية العراقية HD
التشكيل المتوقع لبرشلونة:
- حراسة المرمى: تير شتيجن.
- خط الدفاع: موسى واجي، بيكيه، أومتيتي، جوردي ألبا.
- خط الوسط: آرثر، بوسكيتس، دي يونج.
- خط الهجوم: ديمبلي، سواريز، جريزمان.
التشكيل المتوقع لآرسنال:
- حراسة المرمى: لينو.
- خط الدفاع: ميتلاند، تشامبرز، سوكراتيس، مونريال.
- خط الوسط: ويلوك، تشاكا، سيبايوس.
- خط الهجوم: ميختاريان، أوباميانج، نيلسون.