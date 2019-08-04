القبض على مشتبه به هدد بالقتل عبر مواقع التواصل

قبضت الشرطة على شخص مشتبه به هدد بالقتل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بان وحدة الجرائم الالكترونية بإدارة المباحث العامة بشرطة بيت لحم تلقت منذ بضعة أيام شكوى من قبل مواطن بمحافظة بيت لحم حول قيام مجهول بتهديده بالقتل من خلال الاتصال عليه وإرسال رسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأضافت الشرطة أنه، وعلى على الفور باشرت وحدة الجرائم الالكترونية بإدارة المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري حيث تمكنت من معرفة مكان الشخص المشتبه به حيث انه من سكان محافظة الخليل على الفور تم مخاطبة فرع المباحث بشرطة الخليل الذي قام بإحضار المشتبه به وتسليمه لفرع المباحث بشرط بيت لحم وبعد سماع أقواله واخذ إفادته أفاد بقيامه بالاتصال وإرسال رسائل تهديد عبر الفيس بوك للمشتكي.

وأكدت إحالة المشتبه به إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا.