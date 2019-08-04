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تردد قناة bein sport الاخبارية المفتوحة الناقلة لمباراة بث مباشر

  • فلسطين اليوم
  • 15:43 - 04 اغسطس 2019
تردد قناة bein sport الاخبارية المفتوحة تردد قناة bein sport الاخبارية المفتوحة
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تردد قناة بى ان سبورت الأخباريةعلى النايل سات وعلى جميع الاقمار الصناعية ومنها القنوات الرياضية الهامة والتى تعمل على تقديم العديد من الاخبار الرياضية، الان نعمل من خلال موقعنا على تقديم تردد قناة بى ان سبورت الاخبارية التابعة لباقة قنوات بى ان سبورت المشفرة.

قناة بى ان سبورت هى قناة مجانية bein sport news تعمل على الاهتمام بالعديد من الاحداث الرياضية وان الكثيرين يعملون على مشاهدة القناة خاصة فى وقت الألعاب والبطولات العالمية.

تردد قناة بى ان سبورت الاخبارية
القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح
النايل سات 12245 عمودى 27500 3/2

يمكن استقبال قناة بى ان سبورت المفتوحة على اى رسيفر على عكس القنوات الاخرى بى ان سبورت التى تحتاج الى الرسيفر الخاص بالقنوات ويجب الحصول عليه بمبلغ مالى.

 

 

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