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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تردد قناة الاردن الرياضية hd الجديد 2019

  • فلسطين اليوم
  • 15:40 - 04 اغسطس 2019
تردد قناة الاردن الرياضية hd الجديد 2019 تردد قناة الاردن الرياضية hd الجديد 2019
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تردد قناة الأردن الرياضية  بتقنية HD قي حلتها الجديدة والتي تقدم العديد من البطولات التي تهم عشاق الرياضة على امتداد الوطن العربي .

ومنذ انطلاق القناة بالتقنية الجديدة أصبحت محل بحث متعاظم، لذلك قررنا إعداد هذا التقرير على قناة الأردن الرياضية الجديدة 2019، وذلك حتى نسهل ونيسر على المشاهد العربي متعة المشاهدة لأهم الأحداث الرياضية.

اعلنت  قناة الأردن الرياضية JORDAN SPORTS HD المتميزة يمكن متابعة أفضل الاستوديوهات الرياضية للعديد من الأحداث الرياضية الهامة، خاصة بعد التطوير الأخير بإضافة تقنية HD، هذا بإضافة للتقنية العادية SD، والتي ما زالت القناة تبث من خلالها أيضا.

تردد قناة الأردن الرياضية hd

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح
نايل سات 10930 H 27500  5/6
نايل سات 12398 V 27500  5/6
عرب سات  12054 عمودي 27500  5/6
الهوت بيرد    12398 افقي 27500  5/6
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