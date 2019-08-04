40 أسيراً يقرر الإضراب غداً في سجون الاحتلال لهذا السبب

قرر نحو "40" أسيراً في معتقل النقب الصحراوي الإضراب عن الطعام غداً الاثنين اسناداً للأسرى الثمانية الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.

ويعتبر اضراب الأسرى الـ(40) هو الدفعة الثانية ضمن البرنامج الاسنادي للأسرى الثمانية المضربين حتى تحقيق حقوقهم.

ويواصل ثمانية أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسرى محمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية، وهم مضربون منذ (35) يوماً وسط ظروف صحية واعتقالية، يواجهونها داخل عزل معتقل "نيتسان الرملة".

كما يواصل خمسة آخرون إضرابهم لمدد متفاوتة وهم: أحمد غنام مضرب عن الطعام منذ (22) يوماً، وسلطان خلوف منذ (18) يوماً، وإسماعيل علي منذ (12) يوماً، ووجدي العواودة منذ سبعة أيام، كما انضم مؤخراً الأسير طارق قعدان وهو في اليوم الخامس من الإضراب.

فيما تواصل إدارة معتقلات الاحتلال إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين، التي بدأت بتنفيذها منذ اللحظة الأولى لإعلانهم الإضراب، والمتمثلة بعزلهم في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، ووضعهم على مدار الساعة تحت استفزازات السجانين لا سيما في محاولتهم عرض الطعام على المضربين، عدا عن عمليات النقل المتكررة عبر ما تسمى "بالبوسطة" وهي رحلة العذاب الإضافية بالنسبة للأسير المضرب، وكل ذلك في محاولة مستمرة لكسر معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري.

يُشار إلى أنه وحتى اليوم ترفض ادارة السجون اي حوارات جدية يمكن أن تُفضي إلى تحقيق هدف الأسرى المضربين والمتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري.