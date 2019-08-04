"ام جهاد الوزير" توضح طرق اختيار أسماء المكرمة.. هل هناك تكلفة مالية؟

أوضحت مسؤولة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في منظمة التحرير انتصار الوزير (أم جهاد)، أن اختيار أسماء مكرمة خادم الحرمين الشريفين لذوي أهالي الشهداء وعائلاتهم تمت حسب تاريخ الاستشهاد باستثناء بعض الحالات فقط.

وقالت أم جهاد في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" مساء اليوم الأحد: "إن اختيار أسماء المكرمة تم بعيداً عن الانتماءات السياسية والحزبية للشهيد أو لذويه، فالاختيار جاء عبر تسلسل تاريخ الاستشهاد حتى تاريخ (6/7/2006) في محافظات قطاع غزة وحتى عام (2004) في محافظات الضفة المحتلة.

وأضافت أم جهاد: "إن مؤسسة رعاية أسر الشهداء أدرجت أسماء 138 من ذوي الشهداء لأداء مناسك الحج لأنهم تعرضوا للمنع في الأعوام الماضية خاصة وأن المؤسسة وعدتهم سابقاً بإدراج أسمائهم ضمن المكرمة هذا العام إضافة لاستثناء حالتين من ذوي شهداء القدس المحتلة الذين استشهدوا عام 2019".

وأشارت إلى أنه تم اختيار 480 أسرة شهيد من قطاع غزة لأداء مناسك الحج و20 أسرة شهيد من القدماء والذين يُقيمون في جمهورية مصر العربية.

ولفتت إلى أن "90% من أهالي الشهداء في قطاع غزة الذين استشهد أبناءهم بين تاريخ (2000 حتى 6/7/2006) أدوا مناسك الحج ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين باستثناء بعض الحالات التي كانت ترفض لسبب خاصٍ بهم".

وعن جوازات سفر ذوي الشهداء قالت أم جهاد: "الجوازات جاهزة حيث تم ارسال كشف أسماء ذوي الشهداء إلى السعودية التي أرسلت بدورها فيز إلكترونية وسيتم تجهيزهم للسفر قريباً.

وفيما يتعلق بما أشيع عن دفع 500 دولار من ذوي الشهداء، نفت أم جهاد الوزير، هذه الأخبار جملة وتفصيلا وقالت: "لن يدفع حجاج المكرمة أي شيكل فهي مكفولة من الألف إلى الياء من خادم الحرمين الشريفين".

وذكرت أم جهاد بأن السعوديين اشترطوا على مؤسسة رعاية أسر الشهداء بان يبلغ الحاج من العمر 70 عاماً أو أقل حتى يكون قادراً على أداء مناسك الحج دون ارهاق أو مجاهدة كبيرة من ذوي الاختصاص الذين تعرضوا للمعاناة الشديدة فيا الاعوام الماضية.

ووجهت أم جهاد رسالة إلى ذوي الشهداء جاء فيها: "على جميع الحجاج ممن شملتهم المكرمة هذا العام أن يكونوا رسل لدولة فلسطين وأن يعكسوا المشهد الحضاري والثقافي والتربوي والأخلاقي للشعب الفلسطيني أمام العالم أجمع"، متمنية لهم حجٌ مبرور وسعيٌ مشكور وذنبٌ مغفور.

ومن الجدير ذكره أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين هي خاصة لأهالي الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة بعدد (1000 حاج وحاجة) مقسمة بالتساوي على شقي الوطن.

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