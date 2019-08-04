تردد قناة تكبيرات العيد نايل سات 2019 تكبيرات عيد الاضحي المبارك الحرم المكلي

تردد قناة تكبيرات الحج بث مباشر لمشاهدة الحجاج في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج 1440هـ - 2019 , والتي كانت قد دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة والمؤسسات وقنوات الفضائية الراغبة بخدمة البث المباشر.

للمشاركة بالنقل الحي لتكبيرات الحج من المشاعر المقدسة بالتقديم من خلال البريد الإلكتروني .

وسنعرض لكم من خلال هذا التقرير تردد قناة تكبيرات العيد على القمر الصناعي نايل سات والحصول على تردد قناة تكبيرات الحج بجودة عالية وبث مباشر لاينقطع على مدار اليوم .

تردد قناة تكبيرات الحج 2019

واكدت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.412.894) حاجا، فيما قدم عن طريق البر (86.359) حاجا، وعبر البحر (16.848) حاجا، وذلك بزيادة (123.369) حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9 في المئة.

قامت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المقدمة لخدمة البث المباشر الراغبة بالمشاركة في التغطية الإعلامية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1440هـ إلى التواصل معها عبر البريد الإلكتروني كما دعت هيئه الإرشاد إلى ضرورة تعاون القنوات الفضائية الناقلة إلى تغطيه موسم الحج 1440 وأشعار المسلمين بكافة التلبيات التامه وإلى ضرورة نشر أجمل وأفضل التكبيرات المميزه بأجمل وأروع واعذب الأصوات ويكون تردد القناه على النحو التالي /

تردد قناة تكبيرات العيد "الحج": نايل سات 10922 رأسي