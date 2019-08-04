مدرب مانشستر يونايتد يحسم مصير بوغبا

أعلن مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي غونار سولتشاير، ثقته ببقاء لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا في صفوف الفريق خلال الموسم الجديد من الدوري الممتاز، الذي ينطلق الجمعة.

وجاء حديث سولتشاير بعد فوز فريقه على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح 5-4 (الوقت الأصلي 2-2)، في مباراة غاب عنها بوغبا بداعي الإصابة، في حين أشارت تقارير إلى رفضه اللعب آملا في الضغط على ناديه لتحريره من أجل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن رغبته في الحصول على خدمات بوغبا، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز ليس مستعدا لدفع مبلغ طائل للتعاقد معه في ظل إمكانية شراء لاعب الوسط المهاجم الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام.