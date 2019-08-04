القبض على فتاة أثناء مزاولتها مهنة التسول في بيت لحم

أعلنت الشرطة يوم الأحد عن القبض على فتاة أثناء مزاولتها مهنة التسول في طرقات بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الشرطة في بيان صدر عنه أن "معلومات وصلت لقسم المباحث العامة بشرطة المحافظة من مصادر موثوقة تفيد بوجود فتاه تقوم بالتسول في طرقات بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم".

وقالت: "على الفور تحركت قوة من المباحث العامة إلى بلدة الخضر، وألقت القبض على الفتاه المشتبه بها وضبط بحوزتها مبلغ 1500 شيكل".

وأشارت إلى إحضار الفتاة إلى المديرية وأخذ إفادتها، مضيفة أنها "أفادت بقيامها بمزاولة مهنة التسول في بيت لحم وتأتي إلى بيت لحم بصفة مستمرة للتسول".

ولفتت إلى تحويل الفتاة والمبلغ المضبوط إلى جهة الاختصاص لاستكمال كافة الإجراءات القانونية بحقها أصولًا.