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موعد مباراة برشلونة وآرسنال اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 14:23 - 04 اغسطس 2019
موعد مباراة برشلونة وآرسنال اليوم موعد مباراة برشلونة وآرسنال اليوم
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موعد مباراة برشلونة وارسنال سوق يقابل برشلونة اليوم الاحد 4 اغسطس مباراة برشلونة وارسنال قى الكامب نو يواجه نادي برشلونة الإسباني قرينه آرسنال ببطولة كأس خوان جامبر يوم الاحد المقبل بملعب كامب نو.

موعد مباراة برشلونة وآرسنال:

  • وهذا عند وصول عقارب الساعة 20:00 مساءً بحسب ميقات مصر، وأيضاً الساعة 21:00 عشيةً بتوقيت المملكة السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وآرسنال:

  • تذاع المباراة عبر قناة الشارقة الرياضية HD.
  • وتذاع أيضًا عبر Barca TV.

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

  • حراسة المرمى: تير شتيجن.
  • خط الدفاع: موسى واجي، بيكيه، أومتيتي، جوردي ألبا.
  • خط الوسط: آرثر، بوسكيتس، دي يونج.
  • خط الهجوم: ديمبلي، سواريز، جريزمان.

التشكيل المتوقع لآرسنال:

  • حراسة المرمى: لينو.
  • خط الدفاع: ميتلاند، تشامبرز، سوكراتيس، مونريال.
  • خط الوسط: ويلوك، تشاكا، سيبايوس.
  • خط الهجوم: ميختاريان، أوباميانج، نيلسون.
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