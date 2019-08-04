موعد مباراة برشلونة وآرسنال اليوم

موعد مباراة برشلونة وارسنال سوق يقابل برشلونة اليوم الاحد 4 اغسطس مباراة برشلونة وارسنال قى الكامب نو يواجه نادي برشلونة الإسباني قرينه آرسنال ببطولة كأس خوان جامبر يوم الاحد المقبل بملعب كامب نو.
موعد مباراة برشلونة وآرسنال:
- وهذا عند وصول عقارب الساعة 20:00 مساءً بحسب ميقات مصر، وأيضاً الساعة 21:00 عشيةً بتوقيت المملكة السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وآرسنال:
- تذاع المباراة عبر قناة الشارقة الرياضية HD.
- وتذاع أيضًا عبر Barca TV.
التشكيل المتوقع لبرشلونة:
- حراسة المرمى: تير شتيجن.
- خط الدفاع: موسى واجي، بيكيه، أومتيتي، جوردي ألبا.
- خط الوسط: آرثر، بوسكيتس، دي يونج.
- خط الهجوم: ديمبلي، سواريز، جريزمان.
التشكيل المتوقع لآرسنال:
- حراسة المرمى: لينو.
- خط الدفاع: ميتلاند، تشامبرز، سوكراتيس، مونريال.
- خط الوسط: ويلوك، تشاكا، سيبايوس.
- خط الهجوم: ميختاريان، أوباميانج، نيلسون.