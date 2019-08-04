شركة الكهرباء تصدر بياناً توضيحياً بشأن شركة الحداد "اخوان"

أوضحت شركة توزيع الكهرباء محافظات –غزة- مساء اليوم الأحد، أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الجماهيري عن أن سبب اغلاق مصنع الحداد للكابلات هو توقف الشركة عن الشراء منه هو غير صحيح لأسباب عدة.

وأشارت الشركة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، إلى أن مصنع الحداد للكابلات ليس المورد الرئيسي للكابلات في القطاع، والشركة لا تعتمد نوعية معينة من الكابلات بل تعتمد الشراء من عدة مصادر داخلية وخارجية حسب أفضل الأسعار ومطابقة المواصفات، مؤكدة ان أخر مرة تم الشراء من شركة الحداد إخوان هو عام 2014.

وقالت الشركة: "إن الشركة وبقرار مجلس الإدارة وحسب التوجيهات الحكومية، اعتمدت سياسة تفضيل المنتج المحلي، كما انها اعتمدت نظام دقيق وشفاف لإجراءات الشراء ومدقق ومراقب من الجهات الحكومية المختصة".

ودعت الشركة في بيانها، شركة الحداد اخوان وكافة الشركات المهتمة، للاطلاع على مواصفات الكابلات المعتمدة في الشركة لمساعدتها في تطوير مواصفاتها وتطوير نظام الجودة بها بما يحقق كفاءة منتجاتها ومتطلبات التشغيل في الشركة.