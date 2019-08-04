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قطعان المستوطنين يعتدون على مواطنين و يصيبونهم بجراح

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:53 - 04 اغسطس 2019
المستوطنين المستوطنين
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أفادت مصادر محلية بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بجروح ظهر اليوم الأحد، إثر اعتداء مستوطنين عليهم قرب قرية النبي صالح، شمال رام الله.

و قال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان بلال التميمي إن مستوطني "حلميش" المقامة على أراضي القرية، اعتدوا على عدد من المواطنين، خلال مرافقتهم موظفين من هيئة تسوية الأراضي والمياه والمساحة في أراضيهم، حيث قاموا بإلقاء الحجارة باتجاههم، ما أدى الى إصابة ثلاثة منهم بجروح طفيفة.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال المنطقة، وأمنت الحماية للمستوطنين.

التميمي أشار الى أن الأرض التي وقع فيها الاعتداء تقع بمحاذاة الشارع الاستيطاني، وتحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها.

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