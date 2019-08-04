ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات ثقافية
  3. عرض الخبر

روبوت" لأول مرة في موسم الحج

  • فلسطين اليوم
  • 13:29 - 04 اغسطس 2019
حجاج حجاج
جوال
مشاركة

أيام قليله ويبدأ حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج والصعود على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج مهللين فرحين بهذه الرحلة المباركة والوقوف بالمشاعر المقدسة.

ورفعت المملكة العربية السعودية حاله الطواريء على مستوى كافه القطاعات خاصة الصحية لمنع انتشار أى أمراض أو أوبئة بين جموع الحجيج خاصة أثناء أداء مناسك الحج والتواجد بالمشاعر المقدسة فى عرفات ومزدلفه ومنى طوال أيام التشريق ورمى الجمرات .

ولأول مرة أطلقت وزارة الصحة السعودية هذا العام في موسم الحج تقنية جديدة باستخدام جهاز "الروبوت" الآلي للاستشارات الطبية بين الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية في منى والقوافل المتحركة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات