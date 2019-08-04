الأشغال تناقش عمل المشاريع مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

ناقش وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع unops""، سير عمل المشاريع التي تتابعها المؤسسة في قطاع غزة، ومشروع الإعمار الممول من خلال الحكومة الألمانية، بقيمة 23 مليون دولار أمريكي.

وقد أكد م. سرحان، على أهمية وضرورة إنجاز معاملات المواطنين والإسراع بها عاجلاً؛ نظراً لبطء عملية إعادة الإعمار مما فاقم معاناتهم، كونهم ينتظرون ذلك لأكثر من خمس سنوات.

وشدد على ضرورة توفير التمويل لاستكمال برامج إعادة الإعمار والمشاريع التي تخدم المواطنين في قطاع غزة.

وثمن وكيل الوزارة م. سرحان جهود مؤسسة "اليونبس" وعملها في القطاع والأثر الكبير لهذه المشاريع على غزة خاصة.