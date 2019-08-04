مالية رام الله: رواتب الموظفين يوم غدٍ الاثنين بنسبة 60%

أعلنت وزارة المالية أن صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر 07/2019 سيكون يوم غدٍ الاثنين الموافق 05/ 08 / 2019 عبر البنوك.

وأكدت الوزارة أنه بناءً على توجيهات الرئيس والقرارات المعتمدة من الحكومة والقاضية بتوحيد معايير وآليات احتساب الرواتب لجميع موظفي الدولة، حيث ستصرف رواتب شهر حزيران على النحو التالي:

1. صرف كامل مخصصات الجرحى واسر الشهداء والاسرى والاسرى المحررين في جميع محافظات الوطن.

2. صرف ما نسبته 60% من رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بحد ادنى 2000 شيكل لجميع الموظفين في الضفة وقطاع غزة.

3. صرف كامل بدل التنقل الثابت للموظفين المدنيين في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء حسب الاصول.