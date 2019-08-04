إصابة فتى من القدس ونقله للمستشفى بعد اعتداء الاحتلال عليه

اعتقلت ما تسمى بوحدات "اليسام" التابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية القاصر جمال علي الغول من منزله في حي راس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واعتدت عليه بالضرب المبرح وبصورة وحشية، استدعت نقله الى المستشفى غربي القدس قبل إحضاره صباح اليوم الى محكمة الاحتلال "الصلح" غربي المدينة وهو مكبل اليدين والقدمين.

وأفاد المواطن منير الغول " في القدس بأن قوات "اليسام" الاحتلالية اقتحمت في ساعات فجر اليوم حوش الغول بسلوان، وشرعت بتكسير أبواب منزلين للشقيقين يونس وحاتم الغول، وداهمت المنزلين واعتقلت الشاب أحمد يونس الغول بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الشقيق الأصغر لجمال الغول، وهو محمد علي الغول منتصف الأسبوع الماضي، رغم تواجده في البيت بقرار "الحبس البيتي" منذ شهرين.