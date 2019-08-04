المدلل: الاحتلال سيُمنى بمزيدٍ من الفشل أمام سلاح الأسرى

أكد أحمد المدلل "أبو طارق" القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد ، أن المعتقلين يواصلون معركتهم ضد السجان "الإسرائيلي", ويشهرون سلاحهم بالأمعاء الخاوية في ظل الإجراءات التعسفية المخالفة لكافة الأعراف الدولية ، ويؤكدون على حالة الاشتباك لإسترداد حقوقهم من السجان .

وقال المدلل خلال وقفة دعم واسناد نظمتها حركة الجهاد الإسلامي تضامناً مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق قعدان المضرب عن الطعام لليوم الخامس على التوالي:"إن الاحتلال سيفشل في كسر إرادة الأسرى في معركة بالأمعاء الخاوية التي بدأها الشيخ المحرر خضر عدنان قبل عدة سنوات، ويواصل على خطاه عدد من الأسرى ومنهم الأسير جعفر عز الدين والذي انتصر على الاحتلال قبل أقل من شهر ليعود القيادي طارق قعدان ليخوض المعركة أمعاؤه الخاوية .

وبين، أن الاعتقال الإداري جريمة يقترفها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الأسرى كونه اعتقال بدون تهمة، مؤكداً على ثقته أن ينتصر الشيخ قعدان في سلاحه بأمعاءه الخاوية في معركته ضد السجان ، وقال" للأسير قعدان:"أنت لست وحدك فشعبك خلفك ويقود نفس المعركة ضد العدو الصهيوني وهي معركة ارادات ، اردتنا هي التي ستنتصر".

وجدد المدلل، تأكيده على أن قضية الأسرى ستضل قضية مشتعلة ولا يمكن ان يهدأ لنا بال طالما أن لنا اسير داخل السجون الإسرائيلية مطالبةً منظمات حقوق الانسان بفضح الاحتلال في انتهاكه لكافة الاتفاقيات.





















