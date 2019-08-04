118 نائب أمريكي يؤيدون عزل الرئيس ترامب 

أظهر استطلاع رأي أن أغلبية الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي “الكونغرس” يظهرون تأييدهم لإجراء تحقيقا لعزل الرئيس دونالد ترامب.

ووفقا لاستطلاع وكالة أنباء أسوشييتد برسامس السبت، فإن 118 عضوا من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 235، أعلنوا تأييدهم لبدء التحقيق الذي يفضي إلى إجراء تصويت بالمجلس على عزل الرئيس الأميركي.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه “النسبة المتزايدة ترجح تنامي الإحباط من سياسات ترامب”.

يذكر أن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قالت الشهر الماضي إن مجلسها سيتخذ إجراءات لعزل ترامب، إذا ثبت “تورطه في تقصير كبير”.

ويجري مجلس النواب تحقيقا حول ما إن كان ترامب سعى لعرقلة العدالة في سياق تحقيق المحقق الخاص، روبرت مولر، حول علاقة حملته الانتخابية مع روسيا، خلال رئاسيات 2016 التي أوصلته إلى البيت الأبيض.

ومطلع يونيو أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة “سي أن إن” الأمريكية، زيادة كبيرة في تأييد الديمقراطيين لعزل ترامب، مقابل معارضة غالبية الأمريكيين لهذا الاحتمال.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن عزل الرئيس يحتاج إلى أغلبية الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ

يشار هنا الي انه منذ أن سنت الولايات المتحدة دستورها لم يتم إقصاء اي رئيس أميركي مطلقًا :و كانت المرة الأولى لاقصاء اول رئيس امريكي خلال فترة ولاية الرئيس ريتشارد نيكسون المتورط بقضية ووتر غيت والتي ادت لاستقالته قبل إزاحته ، والمرة الثانية كان ذلك عندما جرت محاكمة مساءلة ضد الرئيس كلينتون ، الذي تمكن من إقناع أعضاء مجلس الشيوخ بالامتناع عن الإطاحة به.

موقع المستوطنين7