"مهجة القدس": إدارة سجن مجدو تمارس ضغوطات على الأسير المضرب خلف

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن إدارة سجن مجدو تمارس ضغوطات على الأسير المضرب عن الطعام سلطان أحمد محمود خلف (38 عاماً) من بلدة برقين قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة لثنيه عن مواصلة إضرابه.

وقال الأسير سلطان خلف في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها إن إدارة السجن تمارس ضده ضغوطات واستفزازات بهدف إنهاكه وثنيه عن مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام، حيث يقوم السجانين باستفزازه بشكل دائم وإجراء تفتيش في الزنزانة المتواجد فيها ثلاث مرات يومياً ويتخلل ذلك تفتيشه عارياً بالرغم من عدم تواجد شيء في الزنزانة، هذا بالإضافة إلى نقله من زنزانة إلى أخرى بشكل يومي.

وأكد المجاهد سلطان خلف في الرسالة التي وصلت مهجة القدس أنه مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (18) على التوالي رفضاً لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي، حتى الاستجابة لمطلبه العادل بالإفراج عنه أو تحديد سقف اعتقاله الإداري. مشيراً إلى أنه يعاني من تعب شديد ودم في البول، وصداع قوي وألم في الظهر، وعدم التركيز في بعض الحالات أو عند الحركة السريعة، وانخفاض واضح في الوزن، وهو فقط يشرب الماء ويقاطع المدعمات والفحوصات الطبية.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير سلطان خلف بتاريخ 08/07/2019م، وهو متزوج ومن مواليد 27/02/1981م، وبتاريخ 18/07/2019م أبلغت إدارة سجن مجدو المجاهد سلطان خلف بصدور قرار من الحاكم العسكري الصهيوني لتحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بدون أن توجه له أي تهمة تذكر ليعلن بنفس اليوم عن شروعه في الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لقرار اعتقاله الإداري التعسفي الظالم. واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حيث أمضى أربعة أعوام في الأسر.