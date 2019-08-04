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ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:38 - 04 اغسطس 2019
الأسرى الأسرى
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أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى يدخلون اليوم الرابع من أغسطس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير مرعي صبحي جودت أبو سعدة (25 عامًا) من مواليد مدينة الزرقاء جنوب العاصمة الأردنية عمان المحكوم بالسجن المؤبد 12 مرة ومعتقل منذ عام 2004 بتهمة قتل مستوطنين، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمود علي عبد الردايدة (47 عامًا) من بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير قاسم عبود  مطيع عكليك (37 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

 

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