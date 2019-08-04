"إسرائيليون" يزورون سجن عوفر ويطالبون بتضييق ظروف اعتقال المعتقلين الفلسطينيين

زارت صباح اليوم الأحد، عشرات الأسر "الإسرائيلية"، سجن عوفر مطالبين إدارة السجن بتشديد ظروف اعتقال المعتقلين الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية".

وحاولت الأسر التابعة لجمعية " منتدي نختار الحياة " توزيع هدايا وحلويات على المعتقلين لإبراز كم يعيش المعتقلون الفلسطينيون في ظروف جيدة داخل السجون الاسرائيلية على حد زعمهم.

ويأتي توزيع الهدايا تعبيراً عن سخط الأسر "الإسرائيلية" من عدم قيام مصلحة السجون بتضيق الخناق حول المعتقلين ولتطبيق نتائج لجنة أردن لتضيق الخناق حول الأسرى.

ويعيش المعتقلون الفلسطينيون في السجون "الإسرائيلي" في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة حيث تضييق الخناق عليهم من قبل إدارة السجون في كافة مناحي حياتهم.