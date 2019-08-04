موعد مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر

ينطلق خلال ساعات الموسم الكروي الجديد 2019 -2020 في إنجلترا،وذلك بإقامة مباراة درع الاتحاد الإنجليزي «الدرع الخيرية» بين فريقي مانشستر سيتي وليفربول على ملعب ويمبلي الأولمبي.



وقاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي إلى احراز لقب البريميرليج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول، في موسم ملتهب استمر فيه التشويق حتى الجولة الأخيرة.



ويجدد الناديان خصومتهما عندما يلتقيان على ملعب ويمبلي في المباراة الافتتاحية للموسم. وتقام مباراة الدرع الخيرية بين بطلي الدوري والكأس، وبما أن سيتي أحرز الاثنين سيواجه ليفربول وصيفه في الدوري.



تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تذاع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 1، ويعلق عليها خليل البلوشي.

تشكيل ليفربول المتوقع

أليسون بيكر وألكسندر أرنولد وماتيب وفان ديك وروبرتسون وفابينيو وهندرسون وفينالدوم وشاكيري وصلاح وفيرمينو.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

برافو وووكر وستونز ولابورت وميندي وجوندوجان ودي بروين وسيلفا وبرناردو سيلفا وستيرلينج وأجويرو.

حكم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يدير مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الحكم الإنجليزي مارتن أتكينسون.