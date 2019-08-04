رابط نتائج التوجيهي ٢٠١٩ الدورة الصيفية

اعلنت وزارة التربية والتعليم السبت الماضي، الطلبة الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2019، إلى مراجعة مديريات التربية والتعليم في مناطقهم اعتبارا من يوم غد الأحد لاستلام كشوف علاماتهم.

وتوقع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، إعلان نتائج الامتحان التكميلي بشكل رسمي بحدود العاشر من أيلول المقبل، موضحا ان الدورة التكميلية تبدأ اليوم الاثنين لكافة الأفرع الأكاديمية والمهنية لامتحان الثانوية العامة حيث يعقد الامتحان على جلستين.

ومن الجدير ذكره، انه أدى 67 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة ما بين الفترة من 8 يونيو/حزيران وحتى 26 يونيو لسنة 2019، ثم قامت أعمال التصحيح والتدقيق لجميع أوراق الطلاب بكافة المدن الفلسطينية ليتوقف بهم المطاف عند يوم 17 يوليو ليبدأ الرصد ورفع الدرجات لنشرها عبر الموقع الإلكتروني فور اعتمادها.

وفي السياق نفسه ، تم إعلان أسماء أوائل نتائج التوجيهي في الأردن 2019 خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد برئاسة السيد الدكتور وليد المعاني وزير التربية والتعليم وبحضور مجموعة من المسؤولين بالوزارة رابط النتائج من هنا .

عدد الطلاب في “توجيهي” الدورة الصيفية 2019

بلغ عدد الطلاب الذين دخلوا امتحانات توجيهي الدورة الصيفية بجميع الأفرع حوالي “73” ألف طالب وطالبة، موزعين كما يلي:-