استهداف الصيادين وأراضي المواطنين جنوب القطاع

استهدفت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الاحد ، مراكب الصيادين ببحر خانيونس ، واستهداف آليات الاحتلال لأراضي المواطنين جنوب القطاع.

وأفاد مراسلنا ان قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مراكب الصيادين ببحر جنوب قطاع غزة.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن الزوارق الحربية اطلقت النار على المراكب ببحر خان يونس في المنطقة المسموح الصيد بها مما اجبر الصيادين على العودة للشاطئ.

وفي سياق متصل اطلق جنود الاحتلال النار على الصيادين بقرية خزاعة شرق حان يونس دون الابلاغ عن اصابات في الحادثين.

وكان جيش الاحتلال اعلن في وقت سابق اعتقال اثنين بعد تسللهما عبر الحدود جنوب قطاع غزة.