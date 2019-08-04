رابط فحص ال 100 دولار المنحة القطرية للأسر الفقيرة

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا عن البدء بصرف الـ 100 دولار المقدمة ضمن المنحة القطرية للأسر الفقيرة اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 20/6/2019 وأيام الأحد والاثنين والاربعاء من الاسبوع المقبل في جميع فروع مكاتب البريد في محافظات غزة اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 مساء، وفق الالية التالية:

وأوضحت الوزارة أنه سيتم توزيع صرف منحة الـ 100$ القطرية لمساعدات الأسر الفقيرة يونيو 2019، وفقًا للترتيب الأبجدي.

- يوم الخميس20/6/2019، الحروف ( أ، ب ،ت ، ث، ج ، ح )

2- اليوم الاحد 23/6/2019، الحروف ( خ،د،ذ،ر،ز،س ،ش،ص، ض،ط،ظ)

3- اليوم الاثنين 24/6/2019، الحروف ( ع،غ،ف،ق،ك،ل،ن،هـ،و،ي) .

4- اليوم الاربعاء 26/6/2019 الحرف (م )

ونوهت الوزارة أن الصرف يكون للمستفيد نفسه من منحة الـ 100$، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية وصورة عنها، والتوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بمواعيد الصرف حسب الحروف الأبجدية.

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