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رابط فحص ال 100 دولار المنحة القطرية للأسر الفقيرة

  • فلسطين اليوم
  • 10:19 - 04 اغسطس 2019
المنحة القطرية المنحة القطرية
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أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا عن البدء بصرف الـ 100 دولار المقدمة ضمن المنحة القطرية للأسر الفقيرة اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 20/6/2019 وأيام الأحد والاثنين والاربعاء من الاسبوع المقبل في جميع فروع مكاتب البريد في محافظات غزة اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 مساء، وفق الالية التالية:

وأوضحت الوزارة أنه سيتم توزيع صرف منحة الـ 100$ القطرية لمساعدات الأسر الفقيرة يونيو 2019، وفقًا للترتيب الأبجدي.

- يوم الخميس20/6/2019، الحروف  ( أ، ب ،ت ، ث، ج ، ح )

2- اليوم الاحد 23/6/2019، الحروف ( خ،د،ذ،ر،ز،س ،ش،ص، ض،ط،ظ)

3- اليوم الاثنين 24/6/2019، الحروف ( ع،غ،ف،ق،ك،ل،ن،هـ،و،ي) .

4-  اليوم  الاربعاء 26/6/2019 الحرف  (م )

 ونوهت الوزارة أن الصرف يكون للمستفيد نفسه من منحة الـ 100$، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية وصورة عنها، والتوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بمواعيد الصرف حسب الحروف الأبجدية.

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