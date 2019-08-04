تحميل تكبيرات العشر من ذي الحجة mp3 مكتوبة

كل عام وانتم بخير نقدم إليكم اجمل أصوات تكبيرات العيد من الحرم المكي تكبيرات عيد الأضحى سنة مؤكدة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، يبحث الكثير هذه الأيام عن أصوات تكبيرات العيد مكررة ومتواصلة .

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

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