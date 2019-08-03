موعد انطلاق الدوري المصري

أعلن رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عامر حسين، أن الموسم الجديد للدوري الممتاز النسخة 61 سينطلق في 19 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى الأسبوع الأول من يونيو 2020.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم السبت، في مقر اتحاد الكرة، عقب اجتماع بين اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة، ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد، ومندوبي الأندية الـ18 المشاركة في المسابقة، للاتفاق على التصور النهائي لجدول البطولة، ونظام المسابقة واللوائح الجديدة والاطلاع على رؤية الأندية لشكل المسابقات المحلية في الموسم الجديد.

وقال حسين إن كل ناد قدم رؤية عامة ومقترحاته بشأن الموسم الجديد وتم الاتفاق على ضرورة وضع لوائح وقوانين صريحة لكافة المسابقات تسري وتطبق على جميع الأندية دون استثناء ولا يسمح لأحد باختراقها، وذلك كرد فعل للأزمات التي شهدها الموسم الماضي والذي امتد لعام تقريبا بسبب تأجيل عدد كبير من المباريات بسبب مشاركة الأندية لا سيما الأهلي والزمالك في أكثر من بطولة (الدوري ودوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي وبطولة الأندية العربية).

وأضاف أن هناك رغبة جماعية من كل الأندية بعودة الجماهير للمدرجات خلال الموسم الجديد، خاصة بعد النجاح الذي حققه الحضور الجماهيري في بطولة الأمم الإفريقية والسلوك المثالي للجماهير، وهو ما يفتح الباب أمام عودتها بصورة طبيعية في كافة المسابقات المحلية.

وأعلن عامر حسين أن مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر موسم 2017-2018 ستقام يوم 18 سبتمبر، على أن يتم تحديد مكان المباراة سواء داخل مصر أو خارجها بالتنسيق مع الشركة الراعية.

وكانت مباراة السوبر المصري قد أقيمت خلال المواسم الثلاثة السابقة في الإمارات.