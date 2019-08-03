ليبرمان يهاجم نتنياهو ويدعوه لمواجهة صحافية

شنّ أفيغدور ليبرمان، وزير الحرب الإسرائيلي السابق، اليوم السبت، هجوما شديد اللهجة على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، وزير الحرب الحالي.

وقال ليبرمان في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عبرية : "يبدو أن الرجل (نتنياهو) غير لائق لرئاسة الوزراء"، مضيفا : "لا أخفي أني أطمح لمنصب رئيس الوزراء، لكني واقعي وأسعى لرؤية الصورة الكاملة".

وأضاف: كما لا أستبعد إمكانية الاتفاق حول التناوب على منصب رئيس الوزراء مع نتنياهو، لكن أحاول أن أكون واقعياً وأن أجلب مقاعد كافية لهذه الطموحات.

ودعا ليبرمان، نتنياهو إلى مواجهة صحافية قائلا : "فلنجلس في مواجهة صحافية، أنا أضمن له إذا جاء إلى الاستوديو فسوف أضبط نفسي، لكن لماذا لن يأتي؟ لأنه خائف، لأنه يعلم أن حالته يائسة، أدعوه للمواجهة في هذا الاستوديو أو في أي استوديو آخر".

وأشار وزير الأمن السابق إلى أنه "إذا لم يدعم أي من الطرفين -اليمين واليسار، فإنه سيطلب من أعضاء الليكود وضع شخص آخر بدلا من نتنياهو.

ولفت إلى أن لديهم "الليكود" ما يكفي من المرشحين من يستحق أن يكون بدلا من نتنياهو، مبينا أنه "يمكن أن يكون يولي إدلشتاين مرشحًا يستحق".

وختم ليبرمان حديثه قائلا : "لن نذهب إلى انتخابات أخرى، وسيتعين على الليكود أن يفكر ملياً في ما يفعلونه، لا أستبعد خيار الترشح لتشكيل الحكومة بدلا عن الليكود إذا فشل نتنياهو".