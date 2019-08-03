9 الاف مصحف غير معتمد يتم سحبها من المسجد الحرام يوميا

قالت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، السبت، إنها تسحب من الحرم المكي يوميا نحو 9000 نسخة من المصاحف غير المعتمدة خلال موسمي الحج وعمرة شهر رمضان.

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام خالد الحارثي أن الرئاسة العامة توفر أكثر من مليون مصحف بالحرم المكي، مشيرًا إلى أن بعض زوار وقاصدي المسجد الحرام بحثا عن الأجر يدخلون نسخا من المصاحف غير المدققة أو ناقصة الصفحات.

وأضاف: "يتولى 70 موظفا و140 عاملا من إدارة المصاحف والكتب سحب نحو 9000 نسخة من المصاحف غير المعتمدة في موسمي الحج والعمرة".

وعن تلك النسخ غير المعتمدة، أوضح أنها يوجد بها أخطاء أو أوراق منزوعة، مشيرا إلى أن أكثرها من الطباعة السورية.

وقال إن المصاحف المترجمة إلى 65 لغة توزع يوميا خلال المواسم ومع كل مصحف سجادة للصلاة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السعودية وصول أكثر من مليون ونصف مليون شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج.