تركيا: يمكن لمقاتلتنا إطلاق صواريخ كروز مخصصة لـ"F-35"

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إمكانية إطلاق صواريخ كروز "SOM-J" المطورة خصيصا لمقاتلات "F-35"، من المقاتلة الوطنية التركية، وطائرة "أقنجي" بدون طيار.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين السبت، على هامش مشاركته في مهرجان "مراقبة السماء الوطني" بنسخته الـ 22، بولاية أنطاليا غربي البلاد.

وقال ورانك، إن دولتين فقط حول العالم طورتا صواريخ كروز "SOM-J"، مبينًا أن بإمكان تركيا أن تبيع هذا النوع من الصواريخ إلى الدول المنخرطة ضمن برنامج تصنيع المقاتلة F-35 إذا رغبت الأخيرة بذلك، "حتى لو كنا خارج البرنامج".

وفي معرض رده على سؤال عن استخدامات صواريخ كروز "SOM-J" المطورة بالتعاون بين مؤسسة تركيا للأبحاث التكنولوجية والعلمية "توبيتاك"، وشركة "روكيتسان" التركيتين.

أجاب الوزير قائلا: "يمكننا إطلاق الصواريخ المذكورة عبر المقاتلة الوطنية (مازالت في مرحلة التصنيع)، وطائر أقنجي دون طيار المصنعة من قبل شركة بايكار التركية، التي ستكون قادرة على حمل ما تحملها المقاتلة F-16 من ذخائر".

وتابع: "يمكننا أن نجعل الصاروخ ملائما لاستخدامه عبر الطائرة أقنجي. كما تستمر أعمال ملاءمة الذخائر مع الطائرة أقنجي، ومن المخطط أن تجري تحليقها التجريبي في غضون شهرين أوثلاثة أشهر".