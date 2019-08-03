إيران تعلن استمرار تقليص التزامها بالاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مساء السبت أن بلاده بصدد اتخاذ خطوة جديدة لتقليص التزامها بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.

وهددت إيران مرارا من أنها ستحد من التزامها بالاتفاق النووي على مراحل بل وقد تنسحب منه نهائيا ما لم تتوصل الأطراف المتبقية فيه إلى سبل لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية، وانسحبت واشنطن من الاتفاق العام الماضي.

وقال ظريف: "ستنفذ الخطوة الثالثة في تقليص الالتزامات في الموقف الراهن"، مضيفاً "قلنا إنه إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى (الاتفاق) بشكل كامل إذن فإن تنفيذنا سيكون بنفس النهج غير المكتمل وبالطبع فإن كل تحركاتنا تتم ضمن إطار العمل (الخاص بالاتفاق)".

في سياق متصل، ذكرت صحيفة نيويورك الأميركية أن ظريف تلقّى الشهر الماضي دعوة مفاجئة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة ولقائه.

صحيفة "نيويورك" نقلت عن مصادر أميركية وإيرانية ودبلوماسية قولها، إن السيناتور الجمهوري راند بول، الذي أوكلت إليه مهمة إنشاء قناة اتصال دبلوماسية مباشرة على أعلى المستويات بين واشنطن وطهران، سلّم ظريف رسالة في نيويورك تدعوه إلى إطلاع ترامب شخصياً على هذه المواقف في المكتب البيضاوي خلال أسبوع، لكنّ وزير الخارجية الإيراني لم يردّ على الدعوة.